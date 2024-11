Pistoiese, colpo in difesa. Accardi firma e rilancia

PISTOIA

Tra le tante cose che si possono dire riguardo alla Pistoiese sicuramente non possiamo negare che la società stia provando a competere fino in fondo per la vittoria del campionato. Nei giorni scorsi, in casa arancione, sia Donida che Polvani che avevano accusato problemi fisici i quali, uniti alla già precedente indisponibilità di Bertolo, avrebbero potuto mettere in difficoltà il reparto difensivo in vista della trasferta di Riccione, in programma domenica. La Pistoiese non ha però perso tempo ed è corsa subito ai ripari nella mattinata di ieri, mettendo a referto un acquisto importante per il pacchetto arretrato.

Si tratta del centrale Andrea Accardi, classe 1995, che arriva da svincolato ma che conosce molto bene il tecnico Alberto Villa. Accardi ha infatti lavorato assieme al trainer dell’Olandesina nello scorso campionato alla Virtus Francavilla, con cui il difensore ha collezionato 20 presenze nella prima metà di stagione. Nel curriculum del giocatore nativo di Palermo ci sono più di 100 presenze sui campi di Serie B e Serie C, molte delle quali messe a referto proprio indossando la casacca rosanero. In maglia Palermo Accardi ha disputato la sua unica stagione in Serie D: era il 2019/20, annata interrotta prematuramente dall’arrivo del Covid ma che si concluse comunque col ritorno tra i pro del Palermo.

Più recentemente, nelle ultime due annate, il difensore ha difeso i colori del Piacenza e per l’appunto della Virtus Francavilla, esperienza durante la quale ha rimediato un infortunio che lo ha tenuto ai box nella seconda parte dello scorso anno. Una delle incognite principali riguarda proprio la condizione fisica dell’ultimo arrivato, che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 6 gennaio, pur essendo andato in panchina nelle ultime sfide stagionali. La sensazione è che dalle parti di Via delle Olimpiadi si farà di tutto per tentare di recuperare Polvani, per poterlo schierare al centro della retroguardia affiancandogli Mazzei ed uno tra Cuomo e Dibenedetto. Gettare subito nella mischia Accardi, alla luce di quanto detto, potrebbe rivelarsi un rischio, visto che quello difensivo è il reparto che solitamente necessita di più tempo per oleare movimenti e meccanismi nel migliore dei modi. Una cosa però è certa. Alla prime difficoltà tecniche emerse, come il "dilemma" regista e gli infortuni in difesa, la Pistoiese si è fatta trovare pronta ed è intervenuta sul mercato in modo tempestivo, in entrambi i casi con l’arrivo di calciatori dai trascorsi nel professionismo. La parola adesso spetterà al campo perchè l’unico e insindacabile verdetto arriverà proprio dal rettangolo verde.

Michele Flori