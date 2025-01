Pistoia Women C5 ko. Coppa Toscana a Prato

Un gol di Aline ha rimesso in carreggiata il gruppo, ma le padrone di casa sono riuscite a difendere il doppio vantaggio sino alla fine. Il Pistoia Women C5 conferma ad ogni modo la propria competitività, arrivando ad un passo dalla conquista della Coppa Toscana: a Prato, sono state le rivali del Prato C5 a sollevare il trofeo, imponendosi per 2-1 nella finalissima. Le ragazze di coach Emiliano Biagini sono comunque rimaste in partita sino all’ultimo e potranno adesso concentrarsi unicamente sul campionato di Serie C, che le vede protagoniste: le arancioni occupano attualmente la seconda posizione della graduatoria a tre punti proprio dal Prato e domani hanno la possibilità di agguantare il primo posto sfruttando il turno di riposo delle pratesi, a patto di battere le Futsal Pantere.