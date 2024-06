Pistoia resta in serie A1. Spada maschile, è impresa

La stagione della Scherma Pistoia 1894 targata Chianti Banca si chiude col botto ed è davvero difficile riuscire a mettere in ordine di importanza i risultati conseguiti ai Campionati italiani assoluti svoltisi a Cagliari, sia nelle gare individuali che al campionato a squadre di serie A1. Cominciamo con la squadra di spada maschile che, dopo aver riconquistato l’A1 lo scorso anno, sulle pedane di Cagliari ha raggiunto i playoff conquistando la salvezza. La squadra pistoiese era composta da Fabio Mastromarino, grande protagonista nell’individuale, Lorenzo Bruttini, oggi tecnico ma campione assoluto solo pochi anni fa, Alessandro Ferrari, fresco numero 1 nel ranking nazionale master, e dal giovane Giulio Bove, che ha avuto la grande soddisfazione di esordire nel massimo campionato. Usciti dal girone eliminatorio con una vittoria contro Forlì ed una sconfitta contro l’Esercito, i ragazzi del maestro Alberto Carboni hanno affrontato negli ottavi di finale la Roma Fencing, in un assalto che avrebbe qualificato per i playoff, garantendo la salvezza, oppure costretto le perdenti nel girone infernale dei playout con quattro squadre a giocarsi l’unico posto salvezza. I nostri ragazzi hanno letteralmente dominato l’incontro vincendo per 45-29 garantendosi un altro anno nel massimo campionato. Nei quarti, è arrivata un’onorevolissima sconfitta (45-40) contro l’Esercito che è valsa il 7° posto finale, quarta società civile italiana.

Grande protagonista in squadra Fabio Mastromarino che, nella gara individuale, ha raggiunto un meraviglioso 8° posto, impreziosito dalla vittoria, nei sedicesimi di finale, contro il numero 1 del ranking mondiale Davide Di Veroli. Una grandissima soddisfazione che proietta il diciannovenne portacolori della Scherma Pistoia nelle alte sfere della scherma italiana. Il suo cammino si è interrotto ai piedi del podio per mano della grande promessa Enrico Piatti, che ha conquistato la vittoria finale.

Una medaglia l’ha portata a casa anche Nicol Foietta, che con le compagne della formazione del Centro Sportivo Esercito (Sara Kowaczyk, Roberta Marzani e Francesca Boscarelli) ha conquistato l’argento alle spalle dell’Aeronautica Militare ed è stata determinante nella vittoria in semifinale contro le favoritissime Fiamme Oro.