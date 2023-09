Pistoia, Pace tra il PD e Cioni dopo il "gioco di squadra"

"Ringrazio i nostri consiglieri, iniziando dal capogruppo Sandro Cioni, per il gioco di squadra su un argomento così delicato. E anticipo che, come Partito Democratico, lavoreremo per presentare un’osservazione al Piano regionale per quanto concerne la discarica". E’ il commento del segretario dem Riccardo Vannacci, che stavolta non ha risparmiato elogi nei confronti di Cioni, dopo le critiche di qualche giorno fa per aver firmato l’odg sul Cassero senza aver consultato il partito. "Sandro si è assunto la responsabilità del suo gesto, ma ha agito in assoluta buonafede e dopo essere stato messo ’idealmente’ con le spalle al muro dalla maggioranza – ha aggiunto –. Ma il nostro gruppo ha saputo trovare una linea condivisa". E’ tornato a parlare anche il diretto interessato- "Il nostro programma elettorale era e resta chiaro, sulla discarica – ha spiegato Cioni, motivando la firma posta sulla prima versione dell’ordine del giorno – e proprio per questo, non avrei potuto fare altrimenti: non avevo alternative al firmare. E Se potessi tornare indietro, firmerei lo stesso". La "pace" sembra sancita, insomma, ma sotto la cenere pare essere rimasta un po’ di brace...