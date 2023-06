Pistoia, Nuove Regole per Sosta a Pagamento, Sportello Anagrafe e Abbonamenti

Novità sosta. Dal primo luglio la gestione e il controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Pistoia passano a un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Abaco spa e Input srl, che, a seguito della procedura di gara attivata nei mesi scorsi, si è aggiudicato il servizio per i prossimi cinque anni. In piazza Belvedere, dove è presente lo sportello Anagrafe, sarà aperto uno sportello al pubblico dedicato alla gestione e al rilascio dei permessi ztl, e alla vendita degli abbonamenti per la sosta.

Per chiedere il rilascio di permessi ztl e apu è necessario prendere un appuntamento chiamando il numero 0573 371982, al quale risponderà il personale della nuova gestione.

I permessi temporanei (giornaliero per caricoscarico, per visite specialistiche e altro) saranno rilasciati dal nuovo gestore, ma continueranno a essere rilasciati anche dalla polizia municipale, rivolgendosi allo sportello del Comando in via Pertini.

Rimane di esclusiva competenza della Municipale il rilascio dei permessi invalidi; a tal fine l’ufficio riceve su appuntamento, previa prenotazione telefonica al numero 0573 371981. Gli abbonamenti mensili e annuali saranno erogati dai parcometri, tramite portale (che verrà reso noto appena attivo) e dai tabaccai abilitati (quelli situati in viale Adua 247, via Nazario Sauro 111, via Fiorentina 69, piazza Gavinana 6, via Pagliucola 98, via Porta Carratica 8, via Bindi 8, via Pacinotti 86). Gli abbonamenti in vigore mantengono la loro validità fino a normale scadenza. Gli utenti potranno continuare a corrispondere il costo della sosta con monete, carte di debito e di credito (in corso di attivazione) e applicazioni per il pagamento online con cellulare. Sarà possibile prolungare la sosta da qualsiasi parcometro.