Pistoia, 31 dicembre 2019 - Sulle questione della manifestazione del 4 gennaio annullata non è tardato ad arrivare il commento del coordinamento regionale delle sardine 'La Toscana non si Lega'.

"Le piazze delle Sardine nascono dal basso, nascono dalla voglia di ritrovarsi, di unirsi - recita il comunicato -. Nascono da persone che si mettono a disposizione degli altri, a disposizione della piazza, perché sono le persone che scendono in piazza i veri protagonisti, non gli organizzatori. A Pistoia questo non è successo e questioni personali hanno prevalso sul nostro messaggio".

E si spiega poi il motivo per cui la manifestazione di Pistoia non può essere appoggiata e supportata dal movimento ma deve, per il momento, ritenersi una cosa a parte rispetto alle Sardine. "Abbiamo chiesto agli organizzatori di fare un passo indietro, di rimandare l'evento e creare un gruppo più grande e unito, ma non tutti hanno accettato questo invito - spiegano i coordinatori di La Toscana non si Lega -. Non possiamo impedire a nessuno di scendere in piazza, ma viste le premesse, in comune accordo con '6000Sardine' non possiamo appoggiare la piazza di Pistoia del 4 gennaio. Difatti l’evento è stato rimosso dalla programmazione ufficiale".

E la nota conclude sperando in un cambio di rotta e in una nuova manifestazione che non finisca preda del protagonismo di pochi ma lasci spazio a chi, attraverso questo movimento, vuole esprimere sentimenti di solidarietà. "Questo per noi è un grosso dispiacere, ma siamo sicuri che ci sono tante Sardine a Pistoia che non vedono l'ora di riorganizzarsi in un banco unito e solidale: ci vediamo presto, promesso".

Samantha Ferri