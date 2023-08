"Pistoia: Luogotenente Lentini in congedo, visita del comandante Falferi"

Dopo 40 anni di onorata carriera, ha cessato di essere in servizio attivo per raggiunti limiti d’età il luogotenente Nicola Lentini, comandante del nucleo ispettorato del lavoro di Pistoia. Lentini, nato nel 1963 in provincia di Cosenza, è entrato a far parte dei carabinieri nel 1984 come ausiliario. Nel corso della sua carriera, partendo dal grado più basso, è riuscito a rivestire tutti i gradi intermedi fino a quello attuale, assolvendo diversificati incarichi. In particolare, dal 1997, ha assunto il comando del nucleo ispettorato del lavoro pistoiese, dove ha condotto rilevanti indagini sul lavoro nero, lotta al caporalato, sfruttamento dell’immigrazione clandestina e sicurezza del lavoro. Tra le onorificenze conferite a Lentini, spicca la medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare.

La caserma di viale Italia, nella giornata di ieri, ha anche salutato la visita del generale di brigata Lorenzo Falferi, che dallo scorso 25 luglio ha assunto l’incarico di comandante della legione carabinieri Toscana. Nel corso della visita l’alto ufficiale, accolto dal colonnello Stanislao Nacca (comandante provinciale di Pistoia) dal maggiore Antonietta Petrone e dal luogotenente Aldo Nigro, ha incontrato una nutrita rappresentanza di militari in servizio sul territorio, cui ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso sinora e formulato gli auguri per un buon e proficuo lavoro, prima di illustrare i cardini della propria azione programmatica.