Pistoia Ludica. Una giornata di giochi speciali

Oggi la biblioteca San Giorgio ospita per l’intera giornata (dalle 10 alle 18.30) l’evento Pistoia Ludica. Gli spazi della biblioteca si animeranno con gioco di ruolo e da tavolo, con attività e laboratori a cura di operatori ludici capaci di imparare giocando. Si comincia la mattina con i laboratori Italian Bricks, nella zona Holden, dove verranno ricostruiti scenari storici con i mattoncini Lego. Nel pomeriggio nell’atrio saranno presenti diversi giochi da tavolo consigliati e spiegati agli interessati in base a gusti ed età. Si torna poi ad imparare l’inglese con i giochi di ruolo con due sessioni, dalle 15 alle 18.30. Ci saranno anche scenari tridimensionali giocabili, battaglie epiche avvenute nel corso della storia o in mondi di fantasia creati all’occorrenza.