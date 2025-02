Pistoia: lite tra migranti a Vicofaro, uno finisce in ospedale

Pistoia, 22 febbraio 2025 – Nuove tensioni nel centro di accoglienza migranti di Vicofaro a Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani. Nel pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un litigio tra due ospiti, poi culminato con uno scontro fisico. Uno dei due è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre l'altro è stato portato in questura per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia municipale e la guardia di finanza, oltre a personale della Croce verde per i soccorsi. All'episodio hanno assistito anche i residenti della zona, richiamati dalle urla e dai rumori provenienti dal centro di accoglienza.