Pistoia, lezioni sulla tutela dei minori con Suor Tosca Ferrante

Pistoia, 18 settembre 2024 - Una giornata di formazione in diocesi sul tema "Rispetto e responsabilità nell'azione educativa". La proposta, promossa dal Servizio Tutela Minori e Adulti fragili attivo nella Diocesi di Pistoia, si svolgerà lunedì 23 settembre e verterà sugli abusi in generale e le loro conseguenze, toccando il tema della prevenzione e le buone pratiche. La giornata del 23 prevede due sessioni: la prima - dalle ore 9.30 alle 12.30 - è rivolta al clero diocesano sul tema della ''cultura della cura'' e ''approfondimento sul tema degli abusi''; la seconda, dalle - 14.30 alle 16.30 - si concentrerà anche sul tema dell'adultità ed è rivolta a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali a Pistoia.

Le lezioni saranno proposte da Suor Tosca Ferrante, coordinatrice del Servizio regionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Suor Tosca, 55 anni, che ha alle spalle una laurea in psicologia e un passato nella Polizia di Stato, è anche madre Generale delle Suore Apostoline Paoline. Attualmente vive e opera a Pisa nella parrocchia universitaria di San Frediano. In programma anche un secondo appuntamento previsto per il prossimo 18 novembre con don Gianluca Marchetti, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana che toccherà il tema delle implicanze e delle procedure canoniche conseguenti agli abusi. «Due appuntamenti di assoluta importanza per la Diocesi, voluti fortemente dal vescovo Fausto Tardelli - commenta Chiara Romagnani, coordinatrice del Servizio diocesano per la Tutela dei Minori - e in linea con gli indirizzi del pontificato di Papa Francesco.

Il titolo della giornata ''Assumere il passato per liberare il futuro'', riprende un'espressione di papa Francesco presente nell'enciclica Fratelli Tutti. Oggi più che mai, afferma infatti il Papa, è necessario confrontarsi con la verità e per avviare ''percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite'', ''avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia''». Il Servizio tutela minori e persone vulnerabili della Diocesi di Pistoia è nato per tutelare le persone più fragili, per età o per le proprie condizioni psico-fisiche e per prevenire qualsiasi forma di abuso. Il Servizio svolge essenzialmente funzioni di: formazione e informazione degli operatori pastorali sul tema della tutela; accoglienza, ascolto e accompagnamento alle persone che riferiscono abusi subiti o dei quali siano venuti a conoscenza.

Maurizio Costanzo