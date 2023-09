Pistoia, le piazza diventano giardini: migliaia a “Un altro parco in città”

Pistoia, 17 settembre 2023 – Migliaia di visitatori per l'edizione numero 10 di “Un altro parco in città”, la kermesse che si è svolta nel fine settimana a Pistoia e che ha trasformato le piazze del centro storico, compresa piazza Duomo, in un grande giardino diffuso, con manti erbosi e piante di alto fusto, dove si sono svolti workshop, animazioni sportive, dibattiti sul tema del verde, oltre ai picnic messi a disposizione dai locali del centro storico, ma anche giochi e laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con i servizi educativi del Comune. Tutto nel segno della sostenibilità ambientale: ogni metro quadro di terra utilizzata - è stato spiegato - sarà riciclato per 'curarè parti di verde trascurate e che hanno bisogno di manutenzione. Tutti i partecipanti, inoltre, sono stati invitati a raggiungere l'evento in bicicletta o con il treno in modo da sposare lo spirito ambientalista della manifestazione.

L'evento si è avvalso di una organizzazione corale, che ha visto in prima fila il Consorzio turistico Città di Pistoia, che si è avvalso delle collaborazioni del Comune di Pistoia, della Giorgio Tesi Group, di Confcommercio Pistoia e Prato, di Coldiretti Pistoia e di numerose aziende e cooperative locali.

"L'iniziativa - afferma Benedetta Menichelli, assessore ai servizi educativi del Comune di Pistoia - quest'anno è cresciuta, interessando anche piazza Duomo, dove tra l'altro si sono svolti i laboratori per i bambini. In questi due giorni abbiamo messo a disposizione di tutti i cittadini un altro giardino: un'iniziativa che a giudicare dalle tantissime presenze è stata molto gradita”.

"Questa è la Pistoia che vogliamo - sottolinea Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio

Pistoia e Prato - Questo grande gruppo che ha organizzato l'iniziativa ha veramente colto nel segno, ottenendo un grande successo”.