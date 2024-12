Pistoia Città del Natale: un weekend di eventi natalizi tra musica e cultura

Pistoia Città del Natale offre un weekend ricco di eventi, dalla musica itinerante ai laboratori di cucina per famiglie, fino alle mostre di fotografia. Le attrazioni saranno aperte tutti i giorni fino al 6 gennaio, tra cui la casa di Babbo Natale al Palazzo Comunale, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco e il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo.

In piazza Giovanni XXIII, dalle 12 alle 17, saranno allestiti trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari. Nel pomeriggio, il centro storico sarà animato da musica e fantasia: dalle 16 alle 19, la parata itinerante con personaggi dei cartoons, e dalle 17 alle 19:30, la Badabimbumband street band allieterà i passanti.

Alle 17.30, nella chiesa S. Maria Assunta a Geo, si terrà il concerto di Natale del coro Ana “Su Insieme”, mentre al Teatro Manzoni, alle 20.30, si esibirà l'orchestra Leonore con “Bach: Les suites per orchestra”. In piazza del Duomo, alle 17.30, si svolgerà il concerto del Gospelleria Choir.

Domenica, in zona stadio, si terrà un mercato straordinario per tutto il giorno. Al parco di Monteoliveto, alle 10, ci sarà Montubios, e alle 16, laboratori di cucina per famiglie. Villa di Baggio ospiterà la festa della castagna dalle 15:30. In piazza della Sala, dalle 18 alle 20, si terrà il party Italians a go go con Antonio Ciulla e Cipo.

Il Complesso del Tau offrirà aperture straordinarie con l'esposizione “Marino e Pistoia: di nuovo insieme”, dove saranno esposte circa 50 opere del maestro, tra sculture e disegni, dalle 10 alle 18.