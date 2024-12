Pistoia Città del Natale: parcheggio gratuito e eventi imperdibili dall'8 dicembre al 6 gennaio

Pistoia Città del Natale è ancora più conveniente e pratico: dall’8 dicembre al 6 gennaio il parcheggio dell’Area del Ceppo in viale Matteotti 9 sarà gratuito nel pomeriggio dei giorni feriali, da lunedì a sabato dalle 14 alle 20, e domenica e festivi per tutto il giorno.

Il weekend dell’Immacolata si annuncia ricco di iniziative. Al Polo Culturale Puccini Gatteschi dalle 10 alle 19 ci sarà il mercatino di Natale con prodotti food locali e artigiani e vari intrattenimenti.

Domani per i bambini alla Biblioteca San Giorgio (ore 10.30) andrà in scena uno spettacolo di burattini con Paolo Giordano, mentre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini i Ri-Belli Teatro Ragazzi (ore 16) presenterà “Tuono- Il Mio Vicino Gigante” tratto dal libro “Tuono” di Ulf Stark.

In via Cavour, piazza Gavinana, via Cino da Pistoia (dalle 16.30 alle 18.30) si potrà incontrare il Cromosauro, un gigantesco scheletro di dinosauro che diventa una creatura bizzarra e affascinante, mentre in via degli Orafi e in via Curtatone e Montanara il Genio delle bolle incanterà i passanti con il suo spettacolo.

Musica a San Jacopo in Castellare (alle 16.30) con (So)niche’24 plays sound as time by ingar zach, in piazza della Sala (ore 17.30) con B&B Biagetti e Bronzini, concerto del duo Federico Biagetti e Daniele “Danny” Bronzini, e a Palazzo de’ Rossi (ore 18) con il concerto dell’Ottetto di ottoni della Filarmonica Borgognoni. Spettacoli musicali ed intrattenimento alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 21).

Domenica 8 dicembre per tutto il giorno in via Roma si terrà Freemarket, manifestazione commerciale a carattere sperimentale. Nel pomeriggio il centro storico si animerà con creature di fantasia e magia. Dalle 16 alle 19 ci sarà la parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i personaggi dei cartoons, in Piazza Gavinana (dalle 17 alle 19) l’artista di strada Aida si muoverà tra fuoco, giocoleria, trampoli, in piazza della Sala (dalle 17 alle 19) Francesco Micheloni, un poliedrico artista prestigiatore racconterà storie con la magia.

Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini (ore 16.30) ci sarà la Lirica in strada con il Gruppo di Accompagnamento della Filarmonica Borgognoni diretto dal Maestro Carlo Cini, alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 19) spettacoli musicali e di intrattenimento.

In via Carratica (dalle 17 alle 19.30) passerà l’Avogadro dr Samba, street Band itinerante, mentre in piazza del Duomo (alle 17.30) si terrà il concerto del Coro Gospel. Alle 18 al Parco di Monteoliveto verrà acceso l’albero di Natale di Montu.

Come tutti i giorni, fino al 6 gennaio, saranno aperte anche le attrazioni: la Casa di Babbo Natale nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, con una nuova versione del Bosco Incantato, e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco.