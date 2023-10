Pistoia, Bando per la Gestione del Campo Sportivo "Boario"

Dopo quasi un anno di assegnazione provvisoria del campo "Frascari", per tutti semplicemente il "Boario" di via Calamandrei, al comitato provinciale Uisp di Pistoia, che ne avrà comunque la supervisione per i prossimi due mesi, il Comune nei giorni scorsi ha approvato il progetto di servizio per il nuovo bando del campo sportivo che avrà durata per 60 mesi (cinque anni) al momento senza possibilità di proroga.

Una mossa resasi necessaria dopo che l’Us Pistoiese 1921, che ne aveva vinto la gestione con precedente bando 5+3, aveva rescisso il contratto in essere dopo che è cambiata la proprietà ad inizio 2022. La gestione prevede la classica manutenzione ordinaria dell’impianto e la possibilità di effettuare quelle migliorie necessarie per la fruizione dello stesso: per i cinque anni il contributo previsto è di 128mila euro Iva compresa. L’iter, pertanto, è stato avviato e dovranno trascorrere i tempi tecnici stabiliti da gara per capire se ci sarà interesse o meno sull’impianto.