Pietro e Mara, sessant’anni di vita insieme. Lo straordinario traguardo d’amore di due sposi

Il 15 settembre del 1963 si sposarono nella Basilica della Madonna dell’Umiltà e oggi festeggiano i sessant’anni della loro bellissima unione. Pietro e Mara Innocenti brindano felici a questo straordinario traguardo di vita insieme. Per loro, c’è il messaggio della figlia Paola: "Auguri con tutto il mio amore". E da parte di Paola c’è anche un ringraziamento speciale per l’accoglienza che il ristorante Rafanelli di Sant’Agostino ha loro riservato per questa festa così importante, e quindi in particolare a Daniele, per la sua gentilezza, e a Giorgia Baroni della storica confetteria Corsini. A questi bellissimi sposi gli auguri di ogni gioia anche da parte del nostro giornale.