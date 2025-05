Piccole e amatissime, tornano le Cinquecento

Una presenza speciale in una domenica importante per gli amanti delle quattro ruote e in particolare delle auto d’epoca. Sarà un evento straordinario quello organizzato dal presidente del Coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia, Massimo Lissa, in occasione dell’ottavo raduno "Fiat 500 d’epoca e derivate 1957-1977", che si terrà in Piazza del Duomo, a Pistoia, domenica 18 maggio 2025. Un anniversario sottolineato dalla presenza della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, una delle bande musicali più conosciute e apprezzate del nostro Paese.

Una mattinata di festa, quindi, che inizierà alle 8 con il ritrovo e la registrazione dei partecipanti, proseguirà alle 11 con l’arrivo in parata, nell’incantevole cornice di una delle piazze più belle del mondo, di venti cavalieri della Fanfara accompagnati per le vie cittadine dalle auto dell’Arma dei Carabinieri. L’evento, preceduto dall’apposizione di una corona d’alloro alla targa di commemorazione degli "sminatori" che persero la vita durante la bonifica del nostro territorio e che si trova sotto la Torre di Catilina, vedrà i saluti delle autorità presenti e l’esibizione della Fanfara guidata dal maestro Fabio Tassinari.

Dopo l’uscita della Fanfara dalla piazza, ecco la sfilata delle Fiat 500: le piccole utilitarie fra le più amate, percorreranno le vie cittadine per poi dirigersi verso la Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese. La manifestazione è patrocinata da Fiat 500 Club Italia, dai Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dai Vigili del fuoco, dagli Alpini, dalla Croce Rossa Italiana e dagli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, oltre che dall’associazione nazionale Carabinieri, dal Nucleo di Protezione Civile di Pistoia e dalle sezioni pistoiesi delle locali associazioni di Polizia, Alpini e Vigili del Fuoco.

Sarà motivo di grande curiosità per cittadini, visitatori, turisti e soci del club di una delle auto più iconiche degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta del Novecento. "Sarà una festa di piazza – afferma il presidente del Coordinamento pistoiese, Massimo Lissa –, che viene allestita due volte l’anno, una a maggio a Pistoia, quest’anno in veste straordinaria, e l’altra a settembre a Monsummano Terme. Vi aspettiamo a festeggiare con noi domenica 18 maggio". Visto il successo delle precedenti edizioni, con la partecipazione di tantissima gente (basti pensare che soltanto i soci del Coordinamento pistoiese sono circa 400), ci attende una domenica di festa popolare.

Gianluca Barni