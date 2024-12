Piano strutturale. Presentazione ai cittadini

Un incontro aperto per la presentazione del nuovo piano strutturale del Comune, adottato il mese scorso dal consiglio comunale, L’appuntamento è per oggi alle 14, 15 in municipio. L’incontro, che illustrerà il nuovo piano strutturale, è rivolto ai cittadini, agli ordini professionali, alle associazioni, alle categorie economiche e produttive, e a chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti al fine di presentare eventuali osservazioni. Saranno presenti l’assessore al governo del territorio Leonardo Cialdi (nella foto), la dirigente del servizio urbanistica e assetto del territorio Lucia Flosi Cheli e i tecnici che hanno lavorato alla stesura del documento.

L’incontro rientra nel percorso partecipativo "Pistoia 2023. La città si progetta" e accompagna la fase precedente all’approvazione definitiva del nuovo strumento di governo del territorio. Per chi non potesse partecipare, è previsto un ulteriore appuntamento che sarà programmato nel mese di gennaio. Il Comune ricorda a tutti che il termine ultimo per inviare eventuali osservazioni al piano e alla Vas (Valutazione ambientale strategica) è fissato al 3 febbraio tramite posta elettronica certificata scrivendo all’indirizzo [email protected] oppure in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Pistoia.