Pescia, maltrattamenti in famiglia. Uomo arrestato dai Carabinieri

Pescia, 22 agosto 2024 – Lo scorso sabato, 17 agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Pescia hanno proceduto all’arresto di un 50enne nigeriano responsabile di maltrattamenti in famiglia. I militari erano stati allertati da alcuni vicini di casa che avevano udito dalle grida strazianti di una donna che chiedeva aiuto dall’interno di un appartamento del centro storico.

Intervenuti prontamente sul posto, i militari facevano irruzione all’interno dell’abitazione dalla quale provenivano le grida e sorprendevano il cinquantenne nigeriano chiuso a chiave in bagno con la compagna, anch’essa di origine nigeriana, sul volto della quale l’aggressore stringeva un cuscino per impedirle di gridare. L’intervento dei militari permetteva di trarre in salvo la donna che veniva poi condotta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescia per essere sottoposta alle cure del caso, anche in ragione delle percosse ricevute in varie parti del corpo.

I successivi approfondimenti facevano emergere una pregressa condizione di maltrattamenti subiti dalla donna nel tempo ad opera del compagno, mai denunciati per timore di ripercussioni. L’uomo veniva pertanto tratto in arresto nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e posto agli arresti domiciliari in luogo diverso da quello di convivenza con la vittima, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’incessante azione di contrasto svolta dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme nella Valdinievole per arginare il triste fenomeno delle violenze domestiche, grazie anche alle sempre maggiori segnalazioni da parte dei cittadini e delle vittime ha prodotto, specie nell’ultimo periodo, risultati sempre più positivi e concreti.