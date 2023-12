Per uffici e spogliatoi c’è un accordo a parte

Il nodo-gestione ha portato con sé anche degli interrogativi in merito a come poter utilizzare gli spazi interni allo stadio non prettamente collegati al terreno di gioco come gli uffici, la sala stampa, gli spogliatoi e tutto ciò che vi ruota intorno. Secondo quanto si apprende dalla società, esiste già da settembre una appendice di accordo fra le parti che prevede come il club sportivo effettui il pagamento dei locali accessori "purché tale utilizzo sia strettamente connesso e pertinente alle attività sportive espletate dalla medesima": in sostanza per svolgere il lavoro quotidiano di ordinaria amministrazione, tenere aperta la segreteria, garantire una sistemazione ai dipendenti e, inoltre, avere gli spogliatoi a disposizione per la squadra i locali sono accessibili con una tariffa mensile che l’Us corrisponde al Comune di 732 euro.