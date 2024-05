Pep si schiera a fianco di Alleanza Verdi Sinistra

Il gruppo consiliare di Pistoia Ecologista Progressista ha preso posizione a sostegno di Alleanza Verdi Sinistra in vista delle prossime elezioni europee. Lo hanno reso noto nei giorni scorsi i componenti del gruppo, Greta Bonacchi, Francesco Branchetti e Mattia Nesti, alla presenza in città dell’eurodeputato e candidato di Avs, Massimiliano Smeriglio. "Il voto di giugno ha una grande importanza per il futuro dell’Europa e del nostro paese – hanno spiegato da Pep – e le politiche europee, come vediamo ogni giorno, hanno ricadute concrete sulla vita delle persone e sulle scelte degli enti locali. In questi mesi ci siamo confrontati spesso con Massimiliano Smeriglio e abbiamo trovato una sintonia essenziale con le battaglie sue e di Avs nel Parlamento Europeo".