Pd:"E’ stata una serata costruttiva"

Alla villa Smilea si è tenuto un incontro pubblico sull’autonomia differenziata organizzato dal Partito Democratico di Montale. Sono intervenuti il parlamentare Marco Sarracino del Pd, del costituzionalista Gaetano Azzariti in collegamento online e Simona Querci del Pd regionale. Ha coordinato l’incontro Valentina Meoni della segreteria Pd di Montale. "Siamo molto soddisfatti dell’incontro – dice il segretario del Pd Salvador Righi – c’era tanta gente ad ascoltare gli interventi a conferma della partecipazione delle persone ai nostri banchini in piazza per le firme per il referendum. E’ stata una serata costruttiva su un tema tanto importante quanto ignorato dai mezzi di informazione". L’incontro è iniziato con una introduzione di Valentina Meoni che ha chiarito gli aspetti e le novità normative della riforma rimarcando che da oggi si apre una fase nuova nella campagna referendaria, cioè quella di verifica da parte della Corte Costituzionale della omogeneità e legittimità dei quesiti. Meoni ha concluso con l’invito alla partecipazione al referendum. Gaetano Azzariti ha chiarito gli aspetti costituzionali della riforma sulla autonomia differenziata e ha sottolineato come, in questa fase, la Costituzione rischia di rimanere schiacciata tra premierato e autonomia differenziata. Per Marco Sarracino la riforma: "Aumenta la disuguaglianza non solo tra Nord e Sud, ma anche tra aree del medesimo territorio e prolifera la legislazione anche in materie come quella della tutela energetica che dovrebbero essere trattate in maniera uniforme a livello europeo". Simona Querci si è concentrata soprattutto sulle conseguenze dell’autonomia differenziata sul mondo della scuola. Presenti all’incontro anche rappresentanti della Cgil pistoiese.

Giacomo Bini