Pd Quarrata e alluvione : "E gli aiuti promessi?"

La recente allerta meteo ha messo a dura prova il territorio quarratino. Sui provvedimenti necessari per mitigare il rischio idrogeologico ed esprimere vicinanza si è espresso il Pd di Quarrata con il segretario Franco Scarnato: "Dopo 17 mesi dal novembre 2023 dobbiamo nuovamente confrontarci con un evento estremo. Ormai tutta la popolazione convive con l’apprensione. Nonostante l’incredibile impegno del nostro territorio, con le iniziative delle associazioni di volontariato, degli enti e della nostra amministrazione non possiamo rimanere inascoltati. Questi eventi hanno dimostrato come sia importante tutelare e gestire i territori. Non basta un messaggio di formale preoccupazione dopo gli eventi calamitosi da parte del governo. Dove sono finiti gli aiuti più volte promessi? La gestione del territorio spetta a tutti, non solo ai comuni di fondo valle".

D.G.