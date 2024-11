Pauroso scontro sulla Pratese. Motociclista intrappolato nel fosso

Sono gravi le conseguenze del drammatico incidente avvenuto ieri mattina, poco dopo le undici, a Le Querci, in via Toscana (la Nuova Pratese), all’altezza dell’incrocio con via Garcigliana. Un uomo di 57 anni di Pistoia, è stato trasportato in codice rosso a Careggi a bordo dell’elicottero Pegaso. Era alla guida della sua motocicletta quando è avvenuto lo scontro con un’auto. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia municipale di Pistoia. Quella che riportiamo è quindi una prima, sommaria, ricostruzione in attesa dell’esito delle indagini. Sembra che i due mezzi procedessero entrambi nella stessa direzione, verso Pistoia, quando è avvenuto l’impatto. Da quanto abbiamo appreso il motociclista sarebbe stato agganciato e trascinato dall’auto, poi finita nel fossato, mentre la moto è rimasta al centro della strada. All’arrivo dei soccorritori il ferito era sotto la vettura, nel fossato. Si intravedevano la testa e le braccia. Indossava regolarmente il casco. I Vigili del Fuoco hanno sollevato la vettura per consentire ai soccorritori della Croce Verde di Chiazzano di estrarre il ferito con la tavola spinale. C’è stato un arresto cardiaco e l’uomo è stato rianimato e intubato dall’equipaggio dell’Automedica. L’elicottero, atterrato nelle immediate vicinanze, lo ha trasportato poi a Careggi. Lievemente ferito, invece, il conducente dell’auto. E’ stato soccorso dalla squadra della Misericordia di Agliana.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata in sicurezza. Questo grave incidente ha riacceso rabbia e paura nei residenti della zona, per la pericolosità di quell’incrocio. Le persone del posto ricordano che proprio in quel punto c’è stato in passato in incidente dove morì un uomo e riferiscono che tantissimi sono gli scontri tra veicoli, con o senza feriti.

"Abbiamo paura e cerchiamo di evitare quell’incrocio – dicono alcuni residenti –, percorrendo una viabilità alternativa se dobbiamo andare ad Agliana oppure a Pistoia". C’è anche chi racconta di essere stato tamponato mentre stava svoltando a quell’incrocio, pur avendo messo regolarmente la freccia per indicare la direzione di svolta. "Qui il traffico è sostenuto, i veicoli sfrecciano ad alta velocità e sorpassano anche sull’incrocio. Facciamo appello a tutte le istituzioni e alle autorità competenti – dicono i residenti a Le Querci – perché vengano presi provvedimenti per mettere in sicurezza questo incrocio".

Piera Salvi