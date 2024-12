Partecipare a fiere e mercatini nel capoluogo e nei piccoli centri. Come fare, avviso del Comune

Obiettivo: promuovere il territorio e valorizzare nuove aree della città. È stato pubblicato dal Comune l’avviso per individuare organizzatori e gestori di manifestazioni commerciali a carattere straordinario e mercatini di non professionisti per favorire iniziative di promozione del territorio e valorizzare determinate aree della città anche con iniziative di aggregazione e animazione, culturali e sportive. Una volta raccolte le adesioni, l’amministrazione provvederà a predisporre e aggiornare il calendario delle manifestazioni per il 2025, che andrà ad arricchire il programma annuale degli eventi.

Per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario – spiega una nota – possono proporsi come soggetti organizzatori consorzi e cooperative di operatori; associazioni di categoria rappresentative di attività commerciali, artigianali e di servizi o relativi consorzi di imprese; associazioni, società e imprese individuali aventi per oggetto l’organizzazione di eventi commerciali; comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico ovvero con scrittura privata autentica. Per l’organizzazione e la gestione dei mercatini dei non professionisti possono proporsi consorzi e cooperative, associazioni di categoria, consorzi di imprese, associazioni, società e imprese individuali aventi per oggetto l’organizzazione di eventi commerciali, comitati e pro loco senza scopo di lucro. Avranno titolo di preferenza le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i mercatini dei non professionisti che interessano località collinari e montane: lo scopo è contribuire al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli centri e alla riqualificazione di tali aree, svolte anche in concomitanza con rievocazioni storiche e feste tradizionali o religiose; le manifestazioni incentrate sulla vendita ed esposizione di piante e fiori nell’area del centro storico; le manifestazioni pensate all’interno di iniziative per animare il Natale e la festa della Befana in centro storico (piazza Spirito Santo, piazza della Resistenza e altre) e nei borghi periferici.

Ma anche quelle organizzate in occasione del Pistoia Blues, quelle previste in piazza Mandela, alle Fornaci. E, infine, incentrate sull’animazione del territorio e la promozione delle attività artigianali con vendita di cioccolata, dolciumi e prodotti da forno di pasticceria e panifici. Gli interessati possono presentare la propria proposta entro il 20 gennaio tramite Pec all’indirizzo [email protected], utilizzando la modulistica apposita.