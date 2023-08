Parassiti e specie aliene sono sempre più vicini "Controlli senza sosta per evitare l’invasione"

Una sorta di scudo protettivo che tiene alla larga insetti, funghi, parassiti che provocano danni alle colture, agli alberi da frutto, persino ai giardini privati e ai campi sportivi. Questo perché controlli, investimenti imprenditoriali del mondo del vivaismo che protegge le proprie "creature" sono a livelli di eccellenza. E l’arrivo della vespa velutina sulle colline di Quarrata ci fa porre l’accento sui potenziali rischi che ci sono sul nostro territorio.

"Di fronte a specie del genere bisogna prestare attenzione – afferma l’agronomo Alessandro Gnesini, uno dei tecnici della Giorgio Tesi Group che, quotidianamente, trascorre le giornate ad effettuare controlli – perché si tratta di un calabrone che è pericoloso anche per l’uomo. Per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari dei vivai, c’è da dire che insetti, parassiti o specie aliene al momento sono lontani da noi, nonostante ci siano state segnalazioni anche relativamente vicine o comunque legate all’Italia. Questo non significa, però, che si tende ad abbassare la guardia perché i controlli sono minuziosi e, spesso, si riesce a prevenire l’aggravarsi della situazione: in questo momento l’attenzione è puntata su un coleottero trovato nel nord Italia (lo scarabeo giapponese, ndr) che potrebbe arrivare da noi in breve tempo portando problemi soprattutto per prati coltivati e giardini".

Entrando maggiormente nel dettaglio analizzando gli ultimi bollettini di settore, gli insetti ritenuti potenzialmente pericolosi sono quattro. Si parte con la Ripersiella Hibisci che è un parassita polifago che si può nutrire di specie vegetali, nella sostanza una cocciniglia. Come accennato dallo stesso Gnesini, poi, c’è lo lo Scarabeo Giapponese (Popillia Japonica, ndr) che è stato individuato da più parti in Lombardia: la specie adulta va ad attaccare gli alberi da frutto, le colture e gli orti mentre le larve si nutrono di graminacee provocando danni a prati e campi sportivi. Basti pensare che, a causa di questi organismi, sono state chiuse anche delle piste da corsa in erba per cavalli.

Il terzo "alert" riguarda l’Aleurocanthus Spiniferus che, nel dicembre 2020, si è affacciato nella vicina Prato e otto mesi dopo è stato individuato anche a Castagneto Carducci: su questa specie, ovviamente, è immediatamente scattata la massima attenzione. Punta prevalentemente gli agrumi ma si può rivalere anche sulle viti e, per la sua pericolosità, si trova nelle cosiddette "Liste Eppo" degli organismi nocivi da quarantena: dalle nostre parti è arrivato dai Balcani e dalla Grecia dove viene considerato invasivo.

Infine il quarto insetto è la Ricania Speculum, avvistata due anni fa in Liguria, ma arriva dal sud-est asiatico e si diffonde soprattutto grazie al commercio del florovivaismo, il principale ambito economico e produttivo in provincia fra il distretto vivaistico pistoiese e quello dei fiori a Pescia. Non crea problemi verso l’uomo e, soprattutto, fino ad oggi non ne ha mai creati nemmeno alle nostre latitudini. Ma, come detto, ci sono agronomi, tecnici e professionisti di prim’ordine sempre all’erta, come delle vere sentinelle, pronte a scovare quando qualcosa non va per il verso giusto.

Saverio Melegari