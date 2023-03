La città perde un protagonista. Muore storico commerciante

Paolo Bartolini

Pistoia, 11 marzo 2023 - Un improvviso malore lo ha sorpreso nel cuore della notte e niente hanno potuto i soccorritori, subito chiamati dai suoi familiari. Il cuore di Paolo Bartolini si è fermato nella sua casa di via dello Specchio, poco fuori dalle mura della città, vicino al quartiere dello stadio comunale. Paolo Bartolini è stato uno dei grandi protagonisti del mondo del commercio di Pistoia e lega il suo nome a una storica azienda, la Giba. Era nato il 13 luglio del 1944 a San Marcello e per molti anni, insieme al fratello Umberto, era stato uno dei volti più noti del centro e in particolare di via degli Orafi dove insieme conducevano il negozio di abbigliamento "Giba". Il negozio era stato fondato negli anni Cinquanta e poi, nel 1978, la famiglia aveva dato vita anche alla più grande diffusione che si trova in via degli Orti, nel cuore di Pistoia e che oggi, condotta da figli e nipoti, si chiama "Giba Store" e vende capi di abbigliamento per grandi e piccini. Umberto, protagonista della straordinaria stagione dei "globini" era morto agli inizi di dicembre del 2015, dopo una lunga malattia. Aveva 73 anni.

Paolo Bartolini lascia la moglie Cristina e i figli Barbara e Andrea che stanno ricevendo, in queste ore, il commosso omaggio di tutte le persone che conoscevano e stimavano il padre per le sue qualità umane e professionali.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città e fin da subito la camera ardente allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco 35, è stata meta di una folla silenziosa che si è stretta accanto ai familiari, provatissimi da questa scomparsa così inattesa e repentina, così come tutti gli amici e i conoscenti, particolarmente affranti, come storditi da questa morte improvvisa.

"Paolo era una bella persona – lo ricorda per noi Anna Maria celesti – un uomo solare e disponibile, sempre sorridente, esattamente come il fratello Umberto. Era come se fossero una cosa sola e io ero legatissima a entrambi. Se ne va l’altra metà di due persone a cui ho voluto bene per una vita. Mi consola questa morte serena, se n’è andato come ha sempre vissuto, da vero signore".

L’addio a Paolo Bartolini sarà questo pomeriggio. La messa sarà celebrata alle ore 15 nella chiesa della Misericordia, in via del Can Bianco, poi la cerimonnia proseguirà al cimitero della Misericordia, dove Paolo riposerà. Alla famiglia le condoglianze anche da parte del nostro giornale.