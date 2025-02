Palio, tanta devozione e comunità. Ritorna la festa per Santa Dorotea

Domani in città di celebra Santa Dorotea, dal 1340 Patrona di Pescia; da secoli è venerata nella chiesa dedicata ai SS.Stefano e Niccolao, che ne custodisce le reliquie. Il vescovo monsignor Fausto Tardelli ha proposto di inserire nel programma alcune novità, con l’obiettivo di "dare maggior risalto alla cara Patrona- spiega il vescovo - e offrire un’occasione per animare la vita cittadina, soprattutto in quest’Anno Giubilare; ho pensato di istituire, accanto alla celebrazione liturgica, una Festa della Città da ripetersi ogni anno nella domenica successiva al 6 febbraio". Monsignor Tardelli ha trovato sponde entusiaste nell’amministrazione comunale e nella Lega dei Rioni. "Abbiamo subito sposato questa proposta- afferma il sindaco Riccardo Franchi -il culto di Santa Dorotea è molto sentito, è un fatto fondante di un’identità che va coltivata e salvaguardata. Mi auguro che le iniziative possano essere non solo un momento di valorizzazione turistico-culturale della città, ma occasione di vita sociale autentica, di unione di una comunità. Riappropriamoci delle nostre tradizioni". La proposta è un recupero delle radici del Palio, nato secoli fa in onore della Santa.

"Questo sarà un po’ un numero zero- aggiunge monsignor Tardelli –obiettivo è farlo crescere. Il calendario di eventi sarà scandito dalla celebrazione della Santa Patrona, in febbraio, la celebrazione del SS.Crocifisso, in maggio, il Palio, in settembre, e il Presepe Vivente, in dicembre". Domani è prevista la Festa liturgica: alle 17.30, nella chiesa di S.Francesco, l’amministrazione comunale renderà omaggio alla Patrona deponendo un cesto di mele e rose, poi in corteo sarà raggiunta la chiesa di S.Stefano, dove al termine della Santa Messa suonerà la Filarmonica Gialdini. Domenica si celebrerà la festa dedicata ai Rioni e al Palio: alle 10.15, in Cattedrale, i figuranti saranno accolti dal vescovo; una processione raggiungerà la chiesa di Santo Stefano, dove il Rione vincitore del Palio offrirà il drappo alla Santa, in segno di riconoscenza. Alle 11.15 sarà celebrata la solenne eucaristia, i canti liturgici saranno eseguiti dalla Corale Valle dei Fiori. Al termine sarà annunciata la nuova edizione del Palio, disputata in onore di Santa Dorotea, e si esibiranno musici e sbandieratori. "Mi sembra che l’offerta simbolica del Palio alla Santa e l’indizione del nuovo Palio in suo onore leghino in modo significativo la manifestazione di settembre al culto di Santa Dorotea", aggiunge il Vescovo. "Nei Rioni c’è fermento- conclude Benedetto Bonazzi, a nome del presidente della Lega Federico Bini –Per noi è un progetto di ampliamento dell’attività". Don Valerio Mugnaini ha espresso la gratitudine delle comunità parrocchiane.

Emanuele Cutsodontis