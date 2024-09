PalaCarrara, parquet finito. Ora climatizzazione e sky box

Il PalaCarrara si è rifatto il look, o meglio, si sta rifacendo il look dal momento che i lavori oltre alla posa del nuovo parquet, per un investimento di 150mila euro, è in corso la progettazione esecutiva per il completamento dell’impianto di climatizzazione. L’intervento, per un investimento totale di 895mila euro e già inserito nel programma di interventi co-finanziati in Toscana dal Fondo di sviluppo e coesione per l’importo di 700mila euro, consentirà di integrare la climatizzazione invernale con un buon condizionamento estivo. A questo va aggiunta la realizzazione da parte della società biancorossa di dieci sky box che renderà il palazzetto ancora più all’avanguardia. Questi i temi toccati durante la presentazione del nuovo parquet alla presenza del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, dell’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini, del presidente biancorosso Ron Rowan, del vice presidente Massimo Capecchi e del direttore generale Ettore Saracca.

"E’ stata una corsa contro il tempo – dice il sindaco – con i lavori che hanno riguardato la sostituzione completa della struttura del parquet. Ringrazio gli uffici, l’assessore e la società per l’impegno profuso. La collaborazione c’è durante tutto l’anno con incontri costanti in cui decidiamo insieme tutto, solo che lo facciamo in silenzio senza fare proclami". "Ringrazio per lo splendido lavoro fatto al campo di gioco – afferma Rowan – e per tutti gli altri lavori che sono stati eseguiti e che verranno fatti e che rendono il nostro palazzetto un grande palcoscenico per tutta la città". La società ha svolto altri lavori – aggiunge Saracca – costruendo dieci sky box, nuovi led per l’illuminazione, una nuova area hospitality al primo piano mentre al piano terra verrà realizzato un apposito store per il merchandising". "Vorrei ricordare che oltre a questo importante lavoro al parquet – conclude l’assessore – abbiamo anche portato avanti con continuità la manutenzione ordinaria del palasport".

Maurizio Innocenti