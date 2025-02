Orti urbani a titolo gratuito, aperto il bando fino al tredici marzo

Nuovo bando a Monsummano per l’assegnazione degli orti urbani. Si tratta di 38 lotti a disposizione gratuitamente di coloro che faranno domanda e rientreranno in graduatoria. Gli orti urbani sono ubicati in via del Terzo alle case e si tratta di appezzamenti di 70 metri quadrati. Per fare domanda c’è tempo fino alle 12 del 13 marzo prossimo. Possono fare domanda i cittadini residenti nel Comune di Monsummano Terme da almeno 5 anni, abbiano compiuto 18 anni, non siano agricoltori a titolo principale e non abbiano già in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreni agricoli nel territorio della Provincia di Pistoia. Saranno ammesse solo domande compilate sul modello predisposto dal Comune.

Le domande possono essere compilate presso l’ufficio servizi sociali previo appuntamento da concordare al numero 0572 959338 e consegnate presso l’ufficio protocollo del Comune di Monsummano Terme entro la data di scadenza sopraindicata. Tra i criteri di assegnazione non farà fede l’ordine di arrivo delle domande.

A.F