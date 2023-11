Orsigna, la frana fa paura: "Intervenite al più presto". Residenti preoccupati

Una grossa frana sta scavando sotto alla strada che congiunge Orsigna, il Vizzero e altre frazioni della vallata, con la viabilità ordinaria. Il fronte, posto a poche centinaia di metri dal bivio con Pracchia, si estende per una decina di metri a bordo strada e più di ottanta al di sotto, finendo nel fiume. Se non ci sarà un intervento a breve anche la strada stessa rischia di fare la stessa fine. Una crepa che la segna sul fianco sinistro, scendendo in direzione di Pistoia, crea preoccupazione nei residenti che chiedono a gran voce una immediata azione di regimazione affinché la situazione non peggiori. "Quattro o cinque anni fa – ci racconta un paesano – il Comune di Pistoia fece un buon lavoro, facendo opera di manutenzione e asfaltando tutta la strada, le forti piogge di questi giorni però hanno portato via il terreno sottostante, mettendone a rischio la stabilità. Se l’intervento di regimazione sarà immediato, probabilmente quello di consolidamento potrà essere fatto più avanti, importante è non perdere tempo adesso, anche per non trovarsi davanti a una spesa che supererebbe abbondantemente il milione di euro". La paura, non espressa a voce alta, forse per scaramanzia, ma che fa capolino, è quella di rimanere isolati, esperienza che purtroppo i residenti hanno già fatto più di una volta negli anni scorsi.

Andrea Nannini