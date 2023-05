Ordine dei giornalisti dedica corso ai ’Cronisti in classe’ della Nazione

L’esperienza del progetto che il nostro quotidiano porta avanti da diversi anni col mondo della scuola dal titolo "Cronisti in classe" diventa oggetto di un corso di formazione dell’Ordine dei giornalisti che si terrà mercoledì 17 maggio dalle 10 alle 13 al palazzo de’ Vescovi in piazza Duomo. Un bell’attestato per l’attività che viene portata avanti, analizzata e celebrata in questo appuntamento che è legato ai festeggiamenti che l’Ordine dei giornalisti della Toscana sta portando avanti in tutta la regione in occasione dei 60 anni dalla sua nascita. Nella mattinata si parlerà dell’evoluzione della professione, come il mestiere è cambiato passando dalla carta al web con attenzione alle tv locali e, appunto, l’esperienza didattica che è stata approntata da "La Nazione" in questi anni. Saranno presenti il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri, il presidente dell’Odg Toscana Giampaolo Marchini, Daniela Gori come docente del "De Franceschi-Pacinotti" e la vice-direttrice di Tvl, Paola Bardelli. A moderare l’incontro Marco Bastiani di Fondazione Odg Toscana.