Ora riduzioni sulla tassa dei rifiuti Agevolazioni fino al cento per cento

Agevolazioni sulla tariffa 2023 dei rifiuti (Tari) per le utenze domestiche a Quarrata: le famiglie interessate e dotate dei requisiti hanno tempo da lunedì 10 luglio fino al 31 agosto per presentare la domanda. La riduzione verrà conteggiata direttamente da Alia nella bolletta di fine anno, e potrà arrivare al 100% della quota variabile della tariffa per i nuclei familiari con Isee 2023 non superiore a 9.530 euro, o con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 30.000 euro, o con percettore di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Prevista invece la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per quei nuclei familiari che abbiano Isee 2023 compreso tra 9.530 e 15.000 euro. In caso di esaurimento delle risorse destinate al finanziamento dell’intervento, l’agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, e in ugual misura, fra tutti i soggetti beneficiari. In totale, è pari a 60mila euro l’importo che il Comune, per finanziare queste agevolazioni, ha stanziato nel Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023. Altri requisiti che le famiglie devono avere per presentare la domanda sono l’essere intestatarie dal 1° gennaio 2023 di utenza Tari per uso domestico nel Comune di Quarrata eD essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti delle annualità precedenti (è considerato in regola anche il soggetto richiedente l’agevolazione che, alla data di presentazione della domanda, ha in corso o ha iniziato il piano di rateizzazione per la regolarizzazione di annualità pregresse scadute).

Le domande possono essere presentate tramite i servizi online del Comune di Quarrata autenticandosi con SpidCie o Cns; oppure compilando il modulo (disponibile all’Urp in piazza Risorgimento o scaricabile dal sito del Comune) che potrà poi essere inviato sia tramite Pec (all’indirizzo [email protected]), che tramite posta raccomandata ar (indirizzata a Comune di Quarrata V. Veneto, 2 - 51039 Quarrata Pt). In alternativa il modulo con la domanda compilata potrà anche essere consegnato di persona all’Urp. Al termine del periodo di presentazione delle domande di agevolazione Tari 2023, verrà stilata una graduatoria dei beneficiari in possesso dei requisiti che sarà pubblicata sul sito del Comune di Quarrata. I criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni sulla tariffa dei rifiuti sono stati stabiliti dalla delibera della giunta comunale del 3 luglio 2023.

D.G.