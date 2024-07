Opere sulle strade. Giorni di cantieri. Cambia al viabilità

Un lavoro molto atteso il ripristino e riparazione del fondo stradale in lastricato in piazza San Leone. Sono partiti i lavori. Gli interventi proseguono, tempo permettendo, in vicolo del Casone (tratto in prossimità dell’intersezione con via Puccinelli) poi in via Buonfanti (tra vicolo Ombroso e via Porta Guidi). Dopo sarà la volta di via degli Archi (tratto in prossimità con l’intersezione di via Curtatone e Montanara) e ancora via Panciatichi (tra via Amati e via Cavour), infine via della Rosa (nel tratto nei pressi di via Cavour).

"Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria seguiti dai tecnici del Cantiere comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini – per sistemare alcuni tratti di strade del centro. La conclusione di ogni intervento è prevista nell’arco di una giornata, al massimo due come nel caso di via della Rosa, proprio per ridurre il più possibile i disagi. L’opera prevede la rimozione delle pietre del lastricato esistente disconnesse per poi stoccarle temporaneamente nelle vicinanze dell’area di intervento, dopodiché si procederà con la realizzazione di una soletta su cui verranno riposate le pietre precedentemente rimosse. I lavori saranno completati da un intervento di ristuccatura". Per permettere i lavori saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. Dalle 7 del 3 luglio fino alle 7 del 4 luglio in via Buonfanti (tratto tra vicolo Ombroso e via Porta Guidi) sarà istituito il divieto di transito. Dalle 7 del 4 luglio alle 7 del 5 luglio in via degli Archi sarà ugualmente in vigore il divieto di transito. Dalle ore 7 del 5 luglio alle 7 del 6 luglio in via dei Panciatichi che sarà anche in quel caso il sarà vietato il transito. Stesso discorso dall’8 al 10 luglio in via della Rosa.