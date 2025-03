Operazione sicurezza. Nuova illuminazione. Si parte dal centro città

Garantire maggiore illuminazione nelle ore notturne a sostegno della sicurezza in città. È questo l’obiettivo dei lavori appena avviati dal Comune in alcuni punti dove sono avvenuti più reati a Montecatini. La presenza di spazi più illuminati, secondo la giunta, dovrebbe contribuire a scoraggiare i malintenzionati che hanno creato tanti problemi negli ultimi tempi. Le strutture installate sono provvisorie, come avvenute per altre zone, e saranno sostituite in seguito con quelle definitive. L’amministrazione comunica che "recentemente ha iniziato gli interventi di potenziamento dell’illuminazione notturna in piazza XX Settembre e via Garibaldi, nell’ambito del programma di miglioramento della sicurezza urbana. Gli interventi sono realizzati con l’obiettivo di garantire un’illuminazione adeguata in tempi brevi. Data la natura urgente dei lavori, l’aspetto estetico è stato temporaneamente considerato secondario rispetto alla funzionalità. Si tratta, pertanto, di soluzioni provvisorie. L’amministrazione comunale sta lavorando alla pianificazione di un progetto organico e a lungo termine per la riorganizzazione dell’illuminazione pubblica, che coniugherà funzionalità ed estetica".

Circa tre settimane fa, un altro intervento provvisorio di potenziamento dell’illuminazione notturna è stato effettuato nella zona dietro il monumento ai Caduti, dove recentemente un gruppo di ragazzini ha tentato di commettere una rapina. Nella zona, come ha spiegato il Comune "è stato installato un faro provvisorio in via della Torretta, dietro il monumento ai caduti per la patria. L’intervento, motivato da ragioni di pubblica sicurezza, è il proseguimento di una serie di attività che mirano a migliorare la vivibilità di alcune aree della città, che per la loro conformazione si prestano a episodi di microcriminalità, soprattutto nelle ore notturne". L’amministrazione ha precisato che "gli interventi di illuminazione provvisori, come quello realizzato nella zona del monumento ai Caduti, privilegiano la rapidità di esecuzione, per dare una pronta risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini, e pertanto non hanno particolare cura dell’estetica. Il Comune ricorda che tali interventi rimarranno attivi fino all’esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione dell’illuminazione cittadina, programmati per una messa a regime più completa, efficace e duratura".

