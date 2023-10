Open Days di Gea, 3 Giorni di Eventi e Attività a Pistoia

E’ ormai diventato uno degli appuntamenti fissi per la città all’inizio dell’autunno, anche perché di edizione in edizione fa registrare migliaia di passaggi e di presenze, segno che c’è voglia di vedere un polmone verde ancora è poco conosciuto e soprattutto i grandi tesori che sono custoditi al suo interno. Nei giorni 13, 14 e 15 ottobre tornano gli "Open Days" di Gea nell’area ex Cespevi, riqualificata da Gea (Green Economy and Agricolture), che fa parte dell’importante mondo collegato alla fondazione Caript: saranno aperte le porte per tre giorni di eventi e attività aperti a tutti e tutte. In programma installazioni artistiche e visite guidate, incontri a tema "green", unitamente a laboratori per bambini e ragazzi. Una serie di incontri e curiosità che attireranno grandi e piccini, ricordando che il tutto sarà fruibile in totale gratuità e che il parco sarà aperto dalla mattina alla sera. Nel secondo e terzo giorno di open day, inoltre, non mancheranno i mercatini di prodotti alimentari a chilometri zero che offrono sempre speciali doni della terra e si potranno, infine, assaggiare i cibi proposti dall’agri-ristoro.

S.M.