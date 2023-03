Oggi sulla torta di Matilde ci saranno sei candeline E tanti auguri anche a una mamma proprio speciale

E’ la festa di Matilde

Oggi è un giorno speciale per Matilde: sulla sua torta ci saranno sei candeline e questo è il messaggio arrivato in redazione per lei da parte dei suoi genitori: "Augurissimi per i tuoi 6 anni cara Matilde, sei il nostro amore grande e il regalo più bello, che tu possa rimanere sempre spontanea, felice e radiosa. Ti amiamo. Babbo Francesco e mamma Patrizia".

Il compleanno di Giovanna

E oggi compie gli anni anche la signora Giovanna. Questo il pensiero arrivato in redazione per lei: "A Mamma Giovanna. Oggi è il tuo compleanno, Cara amatissima mamma Giovanna, grazie per esserci sempre, per amarmi

e prenderti cura di me. Mi hai dato la vita e l’hai riempita di amore. Sei la mia fantastica mamma

Un oceano di auguri da tua figlia Siliana".