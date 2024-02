Oggi saranno abbattuti dieci platani compromessi

Via dieci platani. Continua oggi la messa in sicurezza delle alberature nelle aree verdi pubbliche. L’abbattimento sarà in viale Matteotti, nel tratto da via del Funaro a via Cavallerizza. Al loro posto saranno messi a dimora 16 nuovi alberi, sei in più di quelli attuali. L’intervento – spiega una nota – è , necessario anche a mantenere la sicurezza della viabilità e dei percorsi ciclopedonali, e rientra in un piano complessivo di riqualificazione del viale approvato dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. I nuovi 16 alberi che sostituiranno quelli abbattuti sono sempre platani, ma di una varietà diversa: una specie con una chioma più compatta e adatta ai viali. "L’intervento sui platani – sottolinea l’assessore al governo del territorio Leonardo Cialdi - fa parte di un piano di riqualificazione di viale Matteotti. Già diversi alberi sono stati tagliati e sostituiti e lo continueremo a fare per rinnovare il verde del viale, ma soprattutto per tutelare l’incolumità pubblica. Gli alberi di questa area sono stati piantati oltre 50 anni fa e via via stanno raggiungendo il loro naturale ciclo di vita".