Oggi lo sbarco in città

L’Estra Pistoia da ieri è tornata ad allenarsi al PalaCarrara. La squadra, dopo aver trascorso il primo mese al PalaMelo di Quarrata grazie alla disponibilità del Dany Basket che ha permesso ai biancorossi di poter iniziare la preparazione lavorando nel proprio impianto, adesso è rientrata in quella che è la sua casa. I lavori sono stati celeri da parte dell’amministrazione comunale, tenendo conto che nel mezzo c’è stato il mese di agosto in cui molte ditte sono chiuse e soprattutto tenendo conto dei tempi burocratici che necessitano per lo svolgimento dei lavori stessi. I giocatori potranno iniziare a prendere confidenza con quello che sarà il loro campo per tutta la stagione, come si dice in gergo trovare le mattonelle giuste.

La squadra intanto continua ad allenarsi quasi al completo. Elijah Childs è rientrato in gruppo dopo aver smaltito il problema muscolare, manca solo Eric Paschall che è però atteso in città nella giornata di oggi. Ci siamo per lo sbarco dell’attesissima ala americana. Paschall ha da giorni ritirato il visto per poter arrivare in Italia come atleta professionista e la dirigenza è pronta ad accoglierlo. Con il campionato ormai di fatto alle porte l’arrivo di Paschall, il giocatore con più pedigree della campagna acquisti dell’Estra, è la notizia più positiva che ci possa essere in questo momento. Specie dopo la brutta figura rimediata nell’amichevole contro Scafati. Paschall è l’uomo più atteso, il protagonista che è chiamato a far compiere alla squadra di Calabria un vero e proprio qualità, visto che il talento di sicuro non gli manca. L’ex Warriors è atteso all’aeroporto di Firenze nella mattinata di oggi. Poi spostamento immediato verso Pistoia, dove sosterrà subito le visite mediche per poi unirsi al gruppo, al netto di un fuso orario da smaltire.

L’Estra si potrebbe dunque presentare al completo al Trofeo Lovari di Lucca. Recuperato Childs, da capire come staff medico e tecnico gestiranno Paschall, che però potrà sicuramente contare su qualche allenamento prima della kermese di Lucca. L’Estra al Trofeo Lovari nella prima partita incontrerà Derthona (sabato ore 21), squadra che tra l’altro ha vinto la manifestazione lo scorso anno e che si presenta al via del campionato con una formazione di tutto rispetto. Coach Walter De Raffale, ex Olimpia Basket, ha a disposizione un roster in cui tra i nuovi arrivi spiccano gli americani Christian Vital, assente nell’ultima uscita della squadra, Tommy Kuhse e Justin Gorham, ma anche italiani del calibro di Davide Denegri e Paul Biligha e l’ex biancorosso Luca Severini. Un test decisamente probante per i biancorossi che si troveranno di fronte una squadra di talento, profonda e ottimamente allenata. Pistoia è chiamata a fare necessariamente un passo in avanti rispetto all’ultima uscita, perché è vero che il risultato non conta quando si parla di basket d’estate, ma è altrettanto vero che bisogna iniziare a mettere dei punti fermi ed avere le prime certezze.

Maurizio Innocenti