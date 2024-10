Oggi l’addio a Elisabetta. Giovannelli

E’ vasto e profondo

il cordoglio nel mondo della scuola pistoiese e dei servizi educativi del Comune di Pistoia per l’infanzia, e delle scuole primarie, per la morte di una educatrice molto amata e conosciuta. Si chiamava Elisabetta Giovannelli ed era nata il 27 febbraio del 1956, abitava in città.

Era in pensione da qualche anno e aveva lavorato soprattutto accanto ai bambini che frequentavano l’Area Verde, dove le colleghe la ricordano con tanto affetto.

Si è spenta nella giornata di sabato nella sua casa. Elisabetta aveva frequentato l’allora istituto magistrale pistoiese, dove vedeva concretizzarsi la prospettiva, in ambito lavorativo, della sua grande attitudine nei confronti dei bambini e della pedagogia.

Infatti era stata poi impiegata nel Comune di Pistoia nell’ambito dei servizi educativi, lavorando a contatto con le equipe pedagogiche, le educatrici e maestre degli asili nido e scuole materne e le associazioni, mettendo a disposizione la propria competenza professionale e il suo bel carattere: "Era l’anima dolce del nostro gruppo", l’ha ricordata una delle sue colleghe commentando sui social la notizia della sua scomparsa.

Elisabetta Giovannelli lascia il marito Aldo Ciottoli, per lungo tempo vigile urbano a Montecatini Terme, e il figlio Andrea.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, nella chiesa dell’Immacolata, a cura della Misericordia di Pistoia.