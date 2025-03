Occupazione dei più fragili, bando da 200mila euro

Pistoia, 14 marzo 2025 – Un bando da 200mila euro. E’ l’impegno di Fondazione Caript su “Formazione e Lavoro 2025” che viene completamente rinnovato. Il bando, infatti, per la prima volta è dedicato all’integrazione sociale e lavorativa di specifiche categorie: lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, persone senza fissa dimora.

“Al centro di questa iniziativa – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – abbiamo messo il tema dell’inclusione sociale attraverso la formazione e il lavoro. L’obiettivo è favorire opportunità di occupazione per chi vive maggiori difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro. In questa prospettiva, le risorse sono orientate a consentire l’acquisizione di competenze attraverso percorsi di formazione professionale e a offrire agevolazioni per nuove assunzioni. È un approccio nuovo, che dovrà essere monitorato nei suoi esiti, e sfidante, perché tenta di coniugare sviluppo locale e inclusione”.

I dettagli. Per la formazione, il bando consente di ottenere voucher individuali fino a 5mila euro per corsi presso enti accreditati o che rilasciano attestati di qualifica professionale. Inoltre, sono previste agevolazioni, attraverso l’assegnazione di borse lavoro, per sostenere assunzioni da parte di aziende o studi professionali (con sede su tutto il territorio nazionale) o da parte di enti del Terzo Settore (con sede o che operano in provincia di Pistoia).

Le borse lavoro per assunzioni in aziende o studi professionali prevedono un contributo pari al 60% delle retribuzione mensile lorda per un massimo di dodici mesi.Per le assunzioni in enti del Terzo Settore, è previsto un contributo pari all’80% della retribuzione lorda mensile, sempre per un massimo di dodici mesi.

L’importo massimo di ciascuna borsa lavoro è di 1.500 euro mensili, cui potrà sommarsi un ulteriore contributo al massimo di 3mila euro nel caso in cui siano svolte attività formative a beneficio degli assegnatari. Il bando è rivolto a residenti in provincia di Pistoia e la scadenza per partecipare è il 15 novembre.