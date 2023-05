Occhi puntati sullo stadio comunale "Chiedo chiarezza sulla cittadella"

"Lo sport doveva essere il miglior biglietto da visita dell’amministrazione del cambiamento, ma lo stadio comunale si degrada. Ho chiesto di visitare gli impianti comunali e misurare direttamente lo stato della situazione". Lo fa sapere Massimo Vannuccini, ex assessore allo sport e ora all’opposizione come capogruppo Pd-Agliana insieme, dopo le recriminazioni del presidente dell’Aglianese sui problemi dello stadio comunale e la risposta del sindaco che annuncia interventi in tempo per il prossimo campionato. Inoltre, Vannuccini ha chiesto di convocare la commissione consiliare per fare il punto sul project financing per creare la cittadella dello sport e ha presentato un’interrogazione per conoscere utilizzo e costi degli spogliatoi provvisori, installati al Bellucci per consentire la regolare attività durante i lavori di adeguamento. Sul project financing Vannuccini afferma: "Da quattro anni il sindaco ripete che è la soluzione di tutti i mali ma stenta a partire: non si conoscono i costi a carico del Comune, non si sa quali tariffe pagheranno le associazioni sportive, né quando l’affidamento, con i primi investimenti, partirà. Mentre aspettiamo lasciamo che i terreni di gioco vadano in malora?". Riguardo agli spogliatoi il capogruppo incalza: "Mi risulta, spero di essere smentito, che i container-spogliatoi provvisori installati al Bellucci, siano stati quasi per niente utilizzati e che i lavori non siano ancora partiti. Sarebbe grave aver speso tanti soldi pubblici, 50mila euro, senza utilizzo, mentre l’amministrazione aumenta a cittadini ed imprese tariffe e tasse".

Vannuccini rileva: "L’investimento per una struttura provvisoria risulta molto ingente, considerato inoltre l’importante manutenzione che sarebbe necessaria per il ripristino del manto erboso dell’impianto. Il campionato di serie D si è appena concluso e la previsione è di un utilizzo minore". E domanda: "Quanto, fino a ora, sono stati l’utilizzati gli spogliatoi provvisori dall’Aglianese e dalle società in gare ufficiali? La spesa per gli spogliatoi provvisori consiste in un noleggio a termine o l’Ente ne è entrato in possesso? Qual è il valore effettivo del noleggio e cosa accade se si prolungano i lavori? Il sindaco, che ha la delega allo sport – conclude –, non può portare in sua difesa l’argomento del dialogo e della responsabilità: per dieci anni dall’opposizione ha fatto e alimentato una polemica continua. Dopo quattro anni che fa il sindaco e l’assessore allo sport i campi sono a pezzi".

