Occasioni di lavoro dal vivaismo Vannucci in cerca di nuove figure

di Saverio Melegari

“Green Job“, ovvero lavoro verde. Perché, oggi, lavorare in un vivaio vuol dire avere un approccio completamente differente a ciò che si poteva pensare fino a 10-20 anni fa. "Non si può parlare solo di vasetteria, tanto per intendersi", afferma il responsabile marketing della Vannucci Piante, Andrea Massaini. Proprio la grande azienda vivaistica pistoiese sarà protagonista, nel prossimo weekend, di questa due giorni dedicata alla necessità di far capire a chi è in cerca di un’occupazione cosa serve, e cosa viene chiesto, per entrare oggi nel mondo del green.

È per la Vannucci Piante l’occasione di ampliare il proprio database di conoscenze per fare ulteriori inserimenti nel proprio organico, già particolarmente corposo: nell’ultimo anno sono state una quindicina le assunzioni per una realtà aziendale che vede 350, fra operai ed impiegati, stabilizzati e con punte, nei periodi di alta stagione che vanno da gennaio ad aprile, che arrivano addirittura fino a 900 addetti: una vera e propria città nella città. Il programma, strutturato fra venerdì e sabato prossimi, prevede – partendo dal 19 maggio – la mattinata con sessione di colloqui riservata a profili selezionati e, nel pomeriggio, oltre alla visita libera al Campus, ci sarà la presenza di Roberta Zantedeschi che si soffermerà su “Prepararsi al mondo del lavoro“, ovvero una ricerca dal punto di vista psicologico per imparare a dosare le proprie risorse e presentare il meglio di sé stessi. Per il sabato, invece, si partirà al mattino con Vannino Vannucci che, assieme allo stesso Massaini, presenterà le attività del Campus e il focus sarà affidato a Francesco Di Giuseppe e le peculiarità necessarie per costruire un’impresa sociale con la presenza dell’agenzia “Formazione San Giovanni“ che si soffermerà sul corso 2023 di manutentori del verde. Infine spazio alla cooperativa “Intrecci“ con “Convivenza o inclusione, l’arricchimento coraggioso“.

Per tutti e due giorni saranno messe a disposizione bici per visitare il park ed il Campus, si potrà dilettarsi col Padel e ammirare arte e video nell’ampio spazio alle porte della città. "Il nostro settore cresce e si evolve – aggiunge ancora Andrea Massaini anticipando i temi sui quali si andrà a riflettere durante questa iniziativa speciale e dai contenuti impegnativi – i giovani devono prendere sempre maggiore coscienza e consapevolezza di cosa può dare il verde. Saranno due giornate intense ed importanti, dove si potrà capire cosa serve per entrare in questo mondo e, allo stesso tempo, imparare ad usare Linkedin, così come conoscere la robotica, il fitopatologico e le nuove tecnologie a servizio dei vivai. È una cosa nuova nella quale crediamo molto e che ripeteremo anche a ottobre affinché possa divenire un appuntamento fisso per la proposta occupazionale di tutta la provincia".