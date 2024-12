Obiettivo pulizia e decoro. Spazzamento manuale. In città e sulle colline

E’ partito per la prima volta a Quarrata lo spazzamento manuale nel centro cittadino. Si tratta di una novità assoluta per il territorio quarratino e che si estenderà fino alle frazioni collinari. L’obiettivo, ovviamente, è il decoro. Dopo una prima fase di sperimentazione infatti l’amministrazione comunale ha deciso di avviare un’azione concreta per migliorare pulizia e decoro del centro e di tutta la città, frazioni collinari comprese. E questo avverrà tre volte alla settimana: il lunedì, il giovedì e il sabato. In queste tre mattinate gli operatori di Alia provvederanno alla sostituzione dei cestini pubblici e allo spazzamento e alla pulizia di strade, piazze, vialetti, aiuole alberate e altre pertinenze comunali.

L’operatore di Alia – si legge nella nota diffusa dal Comune di Quarrata –, si muoverà a piedi o a bordo di un motocarro, questo a seconda della carrabilità, e quindi dell’ampiezza della zona da spazzare, in un turno che va dalle cinque del mattino fino a mezzogiorno.

Vediamo quindi di seguito la mappa delle strade che sono al momento interessate dallo spazzamento manuale: via Montalbano (nel tratto compreso da via Galilei a piazza Risorgimento); piazza Risorgimento; via Trieste; slargo Vittime della Strada; piazzetta Loi; piazza Fabbri; via Lenzi; piazza della Costituzione (compreso il giardino pubblico); piazza della Vittoria; piazzetta Michelozzi (anfiteatro del Gatto), con relativo spazzamento del vialetto di accesso da via Corrado da Montemagno e da piazza Pertini.

E poi ancora il Lungo Fermulla Gino Bartali (da via San Lorenzo a via Vittorio Veneto, compreso il giardino Don Mazzei); Lungo Fermulla Franco Ballerini (da via Vittorio Veneto fino a ponte Calamandrei); piazza Giovanni XXIII; l’area di Villa La Magia dove gli interventi prevedono la sostituzione dei cestini, la ricognizione dei vialetti, lo spazzamento dell’area attrezzata per i bambini e lo spazio dove si trova la fontana di Buren.

Andando a comprendere – spiega ancora l’amministrazione comunale – la sostituzione dei cestini nel programma del nuovo spazzamento manuale, si andrà a liberare tempo e personale (inizialmente previsto nello spazzamento che è già in corso) per garantire un maggiore servizio di spazzamento del centro abitato anche nelle frazioni collinari di Montemagno, Forrottoli, Lucciano, Buriano, Montorio, Tizzana, Colle.

Il nuovo servizio di spazzamento manuale va ad aggiungersi (non a sostituire, ci tiene a precisare il Comune), il servizio di spazzamento delle strade che è già attivo da parte di Alia.

Nel corso del 2025 è in programma anche un’altra novità: verrà infatti aumentato il numero delle strade interessate dallo spazzamento combinato attraverso la spazzatrice meccanizzata.

"Con questa misura che abbiamo fortemente voluto per la prima volta in assoluto, andremo ad aumentare la pulizia e il decoro delle nostre strade – spiega il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – . Il nuovo spazzamento manuale servirà a migliorare la vita della nostra città e di tutti coloro che ci lavorano, la vivono e la frequentano, attività commerciali comprese".

