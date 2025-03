Nuovo pediatra. Apertura pomeridiana

In concomitanza con l’inizio dell’attività del nuovo pediatra di famiglia, dottor Niccolò Campagna, nell’ambito Pistoia-Montagna pistoiese, programmato per oggi, martedì 11 marzo l’azienda sanitaria fa sapere che viene ampliato l’orario di apertura dello sportello Anagrafe Sanitaria del Piot di San Marcello, dove i cittadini potranno recarsi per effettuare la scelta del pediatra di famiglia.

Oltre al consueto orario di apertura dello sportello, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00, nei giorni di oggi, martedì 11 marzo e domani, mercoledì 12 marzo, lo sportello rimarrà aperto anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, per offrire maggiore disponibilità ai cittadini. L’Asl ricorda inoltre che la scelta del pediatra di famiglia può essere effettuata anche online, tramite le seguenti modalità: accedendo al portale cambio medico della Regione Toscana o accedendo alla piattaforma regionale Open Toscana e selezionando il servizio “Cambio medico”.

Per utilizzare i servizi online è necessario avere attivato uno dei seguenti strumenti di accesso digitale: Spid (Sistema pubblico di identità digitale); Cie (Carta di identità elettronica); Cns (Tessera sanitaria-Carta nazionale dei servizi). In alternativa, la scelta del pediatra può essere effettuata anche tramite: App Toscana Salute della Regione Toscana, disponibile per smartphone e tablet; Totem PuntoSì presenti sul territorio, utilizzabili con tessera sanitaria attiva. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Toscana.