Quarrata, inaugurato un nuovo fontanello pubblico a Santonuovo

Quarrata (Pistoia), 20 febbraio 2025 - È stato inaugurato il nuovo Fontanello di Quarrata. È attivo da questa mattina in via Rubattorno a Santonuovo, nel parcheggio pubblico vicino al plesso scolastico. Un servizio gratuito in più a servizio di tutta la comunità quarratina. Ad inaugurarlo sono intervenuti, tra gli altri, Gabriele Romiti, Sindaco del Comune di Quarrata e Nicola Perini, Presidente di Publiacqua alla presenza dei i ragazzi e le ragazze delle classi 2°A, 3°B, 4°B della scuola primaria De Andrè di Santonuovo. Quello installato in via Rubattorno entra a far parte della “grande famiglia” dei fontanelli di Publiacqua che da anni ormai erogano acqua buona e sicura, refrigerata naturale e frizzante. Il nuovo fontanello di Quarrata è attivo da stamani e va ad aggiungersi agli altri cinque già dislocati nelle frazioni del territorio comunale (Barba, Catena, Vignole, Valenzatico e Quarrata centro in piazza Aldo Moro) al servizio gratuitamente di tutti gli utenti. I cinque fontanelli di Quarrata, dal 2017 ad oggi, in costante crescita anno dopo anno, hanno erogato oltre 13,3 milioni di litri di acqua, con un risparmio di oltre 8,8 milioni di bottiglie di plastica non prodotte, trasportate e quindi smaltite. I Fontanelli rappresentano anche strumenti importanti e non banali di tutela dell’ambiente: nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 141 fontanelli che nel periodo dal 2017 al novembre 2024 hanno erogato oltre 276 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 184 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 59 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie. Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti. “Con questo nuovo fontanello, il sesto sul nostro territorio comunale, di cui cinque dislocati nelle frazioni, arriva un messaggio chiaro – commenta il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – Risparmio economico per le famiglie ed i cittadini che hanno a disposizione acqua fresca e gratuita; risparmio per l’ambiente con meno plastica prodotta. Abbiamo scelto Santonuovo come sede per il nuovo fontanello non solo per servire chi abita o frequenta questa frazione, ma anche per servire le vicine frazioni di Forrottoli, Montemagno e Valenzatico”. “Siamo felici di inaugurare oggi questa nuova casa dell’acqua con cui serviamo una frazione importante del comune di Quarrata – ha detto invece – Nicola Perini, Presidente di Publiacqua, che poi ha continuato rivolgendosi soprattutto ai bambini presenti – Oggi aprire il rubinetto di casa e vedere sgorgare acqua buona è dato per scontato ma non è sempre stato così. Per questo dobbiamo avere cura della nostra acqua e non sprecarla. Valorizzare ed avere attenzione per la risorsa vuol dire anche aver cura ed apprezzare le case dell’acqua distribuite sul territorio che rappresentano un servizio per tutta la comunità”.