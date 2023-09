Nuovo autovelox sulla Montalese. Poco visibile senza divieto di sosta

È stato installato il nuovo autovelox sulla Montalese, nell’abitato di Pontenuovo, è sono scattate subito le proteste. L’apparecchio è stato collocato nella cabina che era stata piazzata alla fine di luglio nel tratto dove il limite di velocità è di 40 chilometri orari e dove nei mesi scorsi sono scattate moltissime multe. E’ un autovelox bidirezionale, cioè fotografa le auto nei due sensi di marcia, è fisso e funziona anche in orario notturno. La prima protesta riguarda la limitata visibilità dell’autovelox. "Per legge l’autovelox dev’essere visibile – dice Franco Vannucci, cittadino di Montale e consigliere comunale del centrodestra – invece quell’apparecchio non è visibile perché è coperto dai veicoli in sosta che impediscono agli automobilisti di accorgersi dell’autovelox in tempo. A mio parere le multe che saranno fatte con quell’autovelox sono tutte contestabili perché la visibilità è una condizione delle regolarità del controllo effettuato. Siccome si pretende il rigoroso rispetto delle regole da parte degli automobilisti – osserva Vannucci – e con il limite a 40 orari basta una minima disattenzione per incappare nella multa, occorre che anche l’autovelox sia fatto in piena regolarità. Se si vuole garantire la visibilità dell’apparecchio si deve impedire la sosta delle automobili in quel tratto di strada".

Altri utenti della strada tornano a sollevare il problema della carenza di segnaletica sull’autovelox. Venendo da Pistoia verso Montale il cartello che avvisa del controllo elettronico della velocità, peraltro di dimensioni molto ridotte e con la scritta molto piccola, si trova in corrispondenza con il cartello che indica l’inizio del limite di velocità e poche decine di metri dall’apparecchio rilevatore. Prima, cioè dalla rotatoria di Panorama fino al cartello, non ci sono preavvisi. Per chi percorre la strada nel senso opposto c’è l’avviso sul controllo della velocità all’inizio della frazione di Pontenuovo, qualche centinaio di metri prima mentre una sentenza del giugno scorso indica in un chilometro la distanza necessaria tra il cartello del limite di velocità e l’autovelox. La polemica sugli autovelox destinata a durare, anzi ad aumentare quando verrà installato anche il secondo apparecchio fisso e bidirezionale nella nuova cabina già pronta in zona Santomato. Si ricorda che gli autovelox sono stati messi a partire dal 21 settembre 2021 su decisione della Prefettura che dichiarava la strada ad alta incidentalità. "Il Comune di Pistoia li ha messi dietro decreto del Prefetto – dice Vannucci – ma è la Provincia, proprietaria della strada, a doverne assicurare la visibilità".

Giacomo Bini