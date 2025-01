Nuovi sportelli per Enel Energia. In via Dalmazia

Domani, alle ore 11:00, sarà inaugurato il nuovo Spazio Enel di Pistoia in via Dalmazia 47. I nuovi sportelli,saranno un punto di riferimento sia per l’assistenza relativa alle forniture elettricità e gas con Enel Energia sia per le opportunità di risparmio in bolletta e di efficienza energetica. Il taglio del nastro sarà alle ore 11:00 alla presenza dell’assessore del comune di Pistoia alle attività produttive e allo sviluppo economico Gabriele Sgueglia, dei responsabili Enel Energia spazi Enel partner per la Toscana e l’Umbria Daniele Rosati e del channel manager Gabriele Ciardi con i referenti territoriali di affari istituzionali e comunicazione di Enel Group, nonché dell’imprenditore Albano Fabbri di Ecofield, partner di Enel Energia.