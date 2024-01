Nuovi mezzi e orari rivisti 12 bus in via d’inaugurazione. Aggiustamenti su alcune linee

Sono pronti a entrare in servizio dodici nuovi bus sulle linee della provincia di Pistoia. Si tratta di tre bus da nove metri e nove bus da dodici metri che Autolinee Toscane ha acquistato per rinnovare la flotta e 0svecchiare il suo parco mezzi’. I bus, in parte già entrati in servizio questo fine settimana, verranno tutti messi su strada nel corso dei prossimi giorni.

"Con l’arrivo di questi dodici bus – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – i nuovi mezzi messi in servizio da At salgono a quota 41. La nostra azienda ha ereditato un parco mezzi vecchio e poco performante. I nuovi bus sono una risposte che consideriamo forte, frutto della programmazione e del nostro piano di investimenti che per Pistoia prevede, entro il 2025, il rinnovo della metà della flotta presente. Il nostro obiettivo è di portare l’età media dei bus dagli attuali 12 anni a 6 anni, come le migliori realtà europee". I tre nuovi mezzi più piccoli, Otokar Vectio C da nove metri, sono dotati di un motore diesel Euro VI di ultima generazione. Possono trasportare fino a 52 passeggeri (18 in piedi e 34 seduti) e, viste le dimensioni non enormi, sono particolarmente adatti nelle tratte urbane e suburbane dove le strade non sono molto ampie; su tutte, quelle della Montagna Pistoiese. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale per le persone disabili ha un accesso molto facilitato che lo rende adatto particolarmente alle tratte suddette.

Gli altri nove bus, quelli più grandi, sono Iveco Crossway 12 metri LE da dodici metri. "LE" sta low entry, cioè "ingresso ribassato, essendo dotati di un pianale molto basso per facilitare l’entrata e l’uscita degli utenti, anche alle persone diversamente abili che possono entrare pedana manuale. Possono ospitare fino a 95 persone (tra in piedi e seduti) e sono azionati da motori alimentati a metano, poco inquinanti. Inoltre, tutti i nuovi mezzi hanno ricevuto il sistema AVM, videosorveglianza e conta-passeggeri, obliteratrice e validatrice.

Intanto, sempre nell’ottica del miglioramento del servizio offerto, dal 28 gennaio arriva un’altra serie di modifiche agli orari su numerose linee della provincia di Pistoia. A darne notizia è il Gruppo Tecnico Territoriale, organismo composto da Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Autolinee Toscane e Comune di Pistoia. In linea di massima si tratta di anticipi sull’orario di partenza e arrivo attuale di numerose corse scolastiche in programma tra le 6 e le 7. In particolare saranno coinvolte le linee 53 tra Pistoia e Lamporecchio e la linea 52 via San Baronto. Qui sono previsti anticipi di alcune corse scolastiche anche nella fascia oraria 12-14. Altre modifiche di orario, per la maggior parte anticipi al mattino, verranno applicati sulle linee 13, 58, R03, 851 e 801. Gli orari aggiornati, nel dettaglio, verranno caricati sul sito ufficiale di Autolinee Toscane.

Francesco Storai