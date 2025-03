Nuovi arredi e servizi nelle piazze del centro. Le tappe dei lavori spiegate alla cittadinanza

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto, nella sala consiliare di Cutigliano, un incontro aperto alla cittadinanza per parlare del lavori che interesseranno piazza Catilina ed il piazzale Sant’Antonio. Ne danno notizia contemporaneamente maggioranza e minoranza del Comune di Abetone Cutigliano, mentre a riepilogare i risultati è l’assessore Lorenzo Ferrari: "L’incontro è stato partecipato ed è stato l’occasione per aggiornare i cittadini in merito a quanto stiamo realizzando. Abbiamo spiegato il crono programma che prevede: per quanto riguarda il Piazzale Sant’Antonio, la demolizione di alcuni garagini, il taglio delle piante a valle dell’area, il rinnovamento dell’ illuminazione e dei sottoservizi. Il tutto nell’ottica di migliorare la fruibilità, anche per l’utilizzo negli eventi che vi faranno capo. I lavori saranno conclusi entro la stagione turistica. Per quanto riguarda la Piazza Catilina i lavori sono in calendario dopo l’estate, per un costo complessivo di euro 746mila".

Andrea Nannini