Nuova scuola primaria Cantiere da due milioni Ecco i progetti con il Pnrr

Un’estate di cantieri aperti. Partiti i lavori della nuova scuola di via Mallemort de Provence, che accoglierà tutto il ciclo della primaria per un totale di circa 125 alunni. Nei prossimi giorni la giunta dovrebbe celebrare ufficialmente la posa della prima pietra. Il nuovo edificio viene realizzato su un terreno di proprietà del Comune, l’importo è di circa due milioni e 400mila euro. C’è un contributo regionale di 500mila euro, il resto è a carico del Comune, tramite accensione di un mutuo. Aggiudicata provvisoriamente (ribasso dello 0,1 per cento con un valore dell’offerta di 619.374 euro) la riqualificazione sismica degli spogliatoi e della palestra alla scuola materna e primaria Don Milani di Spedalino, opera finanziata dal Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr).

"Deve essere definita entro il 30 giugno – spiega il vice sindaco Fabrizio Baroncelli, con delega al coordinamento e sviluppo dei progetti legati al Pnrr -, per iniziare i lavori in estate e concluderli entro il 31 dicembre 2025. Il nuovo anno scolastico inizierà con i lavori in corso ma gli alunni potranno seguire regolarmente le lezioni. Non sarà disponibile la palestra – osserva Baroncelli – ma sarà trovata un’alternativa per consentire agli scolari di svolgere attività fisica".

Aggiudicazione provvisoria anche per la messa a norma e parziale rifacimento degli spogliatoi dello stadio Bellucci (440mila euro dal Pnrr). "In questo caso – informa il vice sindaco – l’aggiudicazione deve essere definita entro il 30 aprile perché l’inizio dei lavori è previsto entro il 30 maggio". Appaltato il primo lotto per la regimentazione delle sponde del parco Pertini, con sostituzione della staccionata (circa 200mila euro), sul lato del viale Oriana Fallaci. "Nelle prossime settimane vedremo finalmente l’inizio dei lavori che si concluderanno entro l’estate" - informa Baroncelli. Come già annunciato è finanziata dal Pnrr (460mila euro) anche la riconversione dell’ex cucina comunale di via Bellini in asilo nido e i lavori dovrebbero essere affidati entro il 31 maggio. La fine di maggio sarà determinante per avere risposte su altre due importanti opere per le quali la giunta aglianese ha chiesto contributi del Pnrr: riconversione dell’ex scuola di Catena in asilo nido e demolizione e ricostruzione della scuola materna di San Michele. Per Catena il finanziamento era stato assegnato, ma Fabrizio Baroncelli spiega: "Il primo progetto prevedeva il restauro. Durante i monitoraggi è stato riscontrato un peggioramento delle condizioni strutturali e quindi abbiamo ritenuto di presentare un progetto che prevedesse un intervento radicale come la demolizione e ricostruzione. Quindi è cambiato anche il contributo richiesto e per questo siamo in graduatoria e aspettiamo risposte entro il 31 maggio. Continueremo a lavorare per avere fondi del Pnrr".

Piera Salvi